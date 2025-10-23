Главные новости 23 октября. Новороссийск

В Новороссийске 1,2 тысячи человек остались без воды из-за утечки. подачу водоснабжения ограничили в зоны №30 и №23.

Постоянный комитет городской Думы Новороссийска по законности и правовой защите граждан одобрил представление главы города Андрея Кравченко о назначении Романа Карагодина на должность заместителя главы администрации.

В Анапе ведутся работы по восстановлению защитного вала вдоль береговой линии для предотвращения возможного выброса нефтепродуктов на пляжи в осенне-зимний период.

Прокуратура выявила нарушения в районе Абрау-Дюрсо, связанные со сбросом сточных вод на территорию заказника «Абраусский». Отходы поступали с очистных сооружений, находящихся в ведении одной из ресурсоснабжающих организаций Новороссийска.

Вечерняя подача воды в зону водоснабжения №1 в Новороссийске ограничена в связи с повреждением электрокабеля.