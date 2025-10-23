«Летучая мышь», Моцарт и «Лермонтов»

В эти выходные жители и гости Новороссийска смогут погрузиться в интриги оперетты Штрауса, посетить праздник осени с мастер-классами и играми, а также увидеть новые приключенческие и исторические фильмы.

Какие концерты посетить

24 октября в Городском дворце культуры пройдет семейным концерт «Путеводитель по оркестру», где оркестр превращается в живой организм, а каждый инструмент «разговаривает» с другими. Гости услышат скрипки и виолончели, валторны и флейты. Юные слушатели смогут открыть для себя первые секреты классики, а взрослые — вновь ощутить силу настоящего музыкального искусства. В программе представлены шедевры классической музыки: Моцарт, Бах, Боккерини, Дворжак и многие другие.

Цена билета — 500 руб. (6+)

На что сходить в театр

24 октября в городском театре покажут оперетту Штрауса-младшего «Летучая мышь». Сюжет полон неожиданных поворотов: коммерсант Генрих Айзенштейн и директор театра Фальк попадают в водоворот забавных недоразумений и романтических интриг. Веселые мелодии, праздничная атмосфера и танцы не оставят равнодушным ни взрослых, ни детей.

Цена билета — от 1200 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Новороссийска жители и гости города смогут насладиться фильмом «Алиса в Стране чудес». Пятнадцатилетняя Алиса попадает в мир, где время не существует, а солнце всегда в зените. Здесь она чужая, даже среди знакомых лиц. Ее ждут испытания: море слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. Но впереди — удивительные открытия и первая любовь.

Цена билета — от 220 руб. (6+)

«Горыныч» — фильм о лихом моряке Алексее, который выныривает из морских глубин в загадочном княжестве и сразу оказывается в гуще невероятных приключений: спасение малыша-дракончика, победа над непобедимым силачом Бамбулу, спасение князя Филимона и защита королевство от врагов! Ему помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, а впереди — встреча с принцессой и неожиданные сюрпризы. Фильм понравится не только самым маленьким зрителям, но и их родителям.

Цена билета — от 220 руб. (6+)

«Лермонтов» — фильм, открывший фестиваль «Маяк», Бакура Бакурадзе о великом русском поэте. Разочарованный поэт блуждает в лесной тишине, медленно приближаясь к своей судьбе. Фильм о роковой ошибке и незащищённом гении. Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь — непримиримые враги. До дуэли остаются часы… Кто переживёт этот трагический день?

Цена билета — от 320 руб. (16+)

