В Новороссийске арестовали 9 автомобилей должников

В рамках мероприятия «Дорожный пристав» в Новороссийске арестовали 9 автомобилей на сумму более 6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сотрудники мэрии совместно с судебными приставами и работниками налоговой инспекции остановили более 30 автомобилей. В результате проведенных мероприятий погашены задолженности на общую сумму более 300 тыс. руб.

В администрации Новороссийска напомнили о необходимости уплаты имущественных налогов в срок до 1 декабря.

София Моисеенко

