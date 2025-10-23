В Новороссийске частично ограничили подачу воды

Вечерняя подача воды в зону водоснабжения №1 в Новороссийске ограничена в связи с неотложными работами на сетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным организации, подачу водоснабжения в указанную зону снизили в связи с повреждением электрокабеля. Численность населения, попавшего под ограничения, превысила 5 тыс. человек.

«Восстановление водоснабжения в рабочем режиме будет осуществляться по окончанию работ по восстановлению электрокабеля, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется»,– прокомментировали в «Водоканале».

На период производства работ будет организован подвоз воды автоцистернами по заявкам новороссийцев.

София Моисеенко