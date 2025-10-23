В Анапе подключили к газу школы и детсады

В Анапе продолжается реализация региональной программы газификации социальных учреждений. Сейчас завершено подключение к газовым сетям котельной школы № 15 в станице Гостагаевской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 2024–2025 годах на газовое отопление переведены детские сады в хуторах Песчаный, Просторный, Иванов, в станице Гостагаевской, а также школа в хуторе Просторный.

Одновременно на завершающей стадии находятся работы на четырех объектах: пусконаладка ведется в Кадетской школе в Пятихатках, филиале городской больницы в Юровке, амбулаториях Усатовой Балки и Чекона.

Также в этом году к сетям подключены православные храмы в Красном Кургане, Виноградном и Анапе.

Подготовка к подключению продолжается в школах № 31 (Гостагаевская), № 24 (Уташ) и детском саду «Золотая рыбка» в Большом Разноколе.

Екатерина Голубева