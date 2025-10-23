Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На территории заказника в Новороссийске выявили сброс сточных вод

Прокуратура выявила нарушения в районе Абрау-Дюрсо, связанные со сбросом сточных вод на территорию заказника «Абраусский». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установила проверка, отходы поступали с очистных сооружений, находящихся в ведении одной из ресурсоснабжающих организаций Новороссийска.

По итогам проверки природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Постановлением государственного инспектора министерства природных ресурсов Краснодарского края руководителю организации назначен штраф в размере 15 тыс. руб., сообщила пресс-служба региональной прокуратуры

Екатерина Голубева

