В Новороссийске произошло 46 ДТП с повреждением городского имущества

С начала 2025 года в Новороссийске зафиксировали 46 аварий, в результате которых было повреждено муниципальное дорожное имущество. По данным управления транспорта и дорожного хозяйства города, общая сумма ущерба превысила 830 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным управления, в Новороссийске продолжается работа по взысканию денежных средств в бюджет города с виновников ДТП, в которых были повреждены светофоры, дорожные знаки, ограждения, бордюрные камни, остановочные павильоны и другие объекты. Ущерб взимается через страховые компании или в судебном порядке в случае, если у виновника аварии отсутствует страховой полис. Некоторые повреждения водители восстанавливают по собственной инициативе за свои деньги.

В управлении транспорта и дорожного хозяйства подсчитали, что в период с 2023 по текущий период 2025 года муниципалитет получил более 4,3 млн руб. в качестве возмещения ущерба после ДТП. В этом году выплаты из страховых компаний были получены на общую сумму 683,1 тыс. руб., за собственные средства поврежденные дорожные ограждения, плиточное покрытие тротуара и дорожные знаки восстановили 7 виновников аварий.

София Моисеенко