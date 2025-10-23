«Россети Центр» повысили надежность электроснабжения одного из крупнейших районов Воронежа

Специалисты филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго» модернизировали систему релейной защиты и автоматики на подстанции № 30 «Подгорное» 110 кВ в Коминтерновском районе Воронежа. Этот объект обеспечивает электроэнергией более 150 тысяч жителей областного центра, а также крупные промышленные предприятия и объекты социальной сферы. Инвестиции превысили 39 млн рублей.

Фото: Воронежэнерго

В ходе модернизации применена новая технология, позволяющая автоматически отключать только поврежденную кабельную линию электропередачи (ЛЭП), предотвращая распространение возможных нарушений на соседние ЛЭП. Решение, основанное на отечественных разработках, позволит снизить риски возникновения технологических нарушений и повысить надежность электроснабжения потребителей.

Напомним, что ранее специалисты «Воронежской горэлектросети» в рамках инвестиционной программы реконструировали кабельные линии электропередачи классом напряжения 6 кВ, питающие часть потребителей в Коминтерновском районе. Энергетики и далее продолжат планомерную работу по повышению надежности и безопасности городской электросети.