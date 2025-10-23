В Новороссийске женщина вшила деньги в вещи по указу мошенников

Жительница Новороссийска зашила 285 тыс. руб. в вещи и передала курьеру, которого наняли мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Полицейские Новороссийска задержали 24-летнего жителя станицы Васюринской по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, молодой человек мог являться курьером дистанционных мошенников.

По данным полиции, с жителем станицы в мессенджере связались сообщники, которые ранее обманули на деньги пенсионерку из Новороссийска. По их указанию женщина вшила в вещи денежные средства в размере 285 тыс. руб. и передала курьеру под предлогом декларирования.

24-летний подозреваемый, как отмечают в пресс-службе УМВД Новороссийска, встретил такси с вещами, забрал их и отвез на кладбище в станицу Васюринскую.

В отношении жителя станицы возбудили уголовное дело. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание иных лиц, причастных к совершению данных преступлений»,– пояснили в полиции Новороссийска.

София Моисеенко