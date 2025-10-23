В Белгородской области сотрудников военкоматов заподозрили в получении взяток

В Белгородской области пресечена деятельность преступной группы, в которую входили сотрудники военного комиссариата Алексеевского округа и Красненского района, а также медики региона. В отношении них возбуждено уголовное дело о получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщили в белгородском УФСБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что группа должностных лиц организовала схему по изготовлению подложных медицинских документов для освобождения граждан от военной службы. За это фигуранты получили вознаграждения как минимум от 15 человек. Преступная деятельность выявлена при взаимодействии УФСБ по Белгородской области с УФСБ по Московскому военному округу и военным следственным отделом СК России по Белгородскому гарнизону.

На прошлой неделе стало известно о задержании и заключении под стражу бывшего зампрокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ульяна Ларионова