Рецидивиста задержали по делу об убийстве 20-летней давности в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу задержали подозреваемого по уголовному делу по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Преступление было совершено 20 лет назад.

Как сообщили в региональном управлении СКР, в ходе предварительного следствия было установлено, что в конце мая 2005 года фигурант атаковал с ножом человека на Каменноостровском проспекте, достоверно зная, что у того при себе находится крупная сумма денег. В результате у потерпевшего было похищено 3 тыс. долларов США, сам он от полученных травм скончался в больнице.

Подозреваемый был задержан спустя два десятилетия благодаря кропотливой работе следователей и сотрудников уголовного розыска, уточнили в СК. По делу был проанализирован массив полученных доказательств, включая показания свидетелей, результаты экспертиз и т.д.

Ранее указанный фигурант уже был привлекался к уголовной ответственности за убийство семьи в Ленобласти. В настоящее время он доставлен из Ставропольского края для проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Андрей Цедрик