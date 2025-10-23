В Липецкой области собран рекордный урожай масличных культур

Аграрии Липецкой области намолотили 877 тыс. т масличных культур в бункерном весе по состоянию на текущую дату. Значительный вклад в этот показатель внесли рекордные сборы рапса, сои и подсолнечника, причем урожайность рапса достигла исторического максимума для региона. Актуальные данные о ходе уборочной кампании сообщила пресс-служба правительства региона.

Уборка рапса в области полностью завершена, а его валовой сбор составил 155 тыс. т с площади 59,8 тыс. га. Ключевым фактором такого результата стала рекордная урожайность данной культуры, достигшая 26 ц с га. Что касается сои, то ее намолочено 379 тыс. т при урожайности 25,8 ц с га, что более чем на 35% выше показателей прошлого года. Наивысшие показатели по сое демонстрируют Краснинский и Лев-Толстовский районы, где с каждого гектара собирают 29 и более центнеров. На текущую дату убрано 80% площадей, занятых этой культурой.

Валовой сбор подсолнечника на данный момент достиг 343 тыс. т при обмолоченных 160 тыс. га из общей площади в 190 тыс. гектаров. Общая площадь под всеми масличными культурами — подсолнечником, соей и рапсом — в текущем году составила 433 тыс. га. Для сравнения, в прошлом году с 416 тыс. га аграрии собрали 877 тыс. т в весе после доработки. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов дал положительную оценку ходу уборочной страды: «Уборка масличных в регионе близится к завершению. Хорошие показатели: по урожайности, по темпам работ. Регион, как обычно, может гордиться своими аграриями»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ульяна Ларионова