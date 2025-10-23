Пассажирка рейса Пхукет — Петербург поплатилась за мат и вейп в самолете

По прибытии в Санкт-Петербург транспортные полицейские задержали пассажирку за курение электронной сигареты и нецензурную брать в самолете. Борт прилетел в Северную столицу из Пхукета, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Пулково поступил вызов о необходимости прибытия полиции к борту авиалайнера из Пхукета. На месте установили, что 34-летняя петербурженка нарушила общественный порядок и выражала неуважение к обществу.

Пассажирку отвели в дежурную часть линейного отдела полиции на воздушном транспорте. В отношении жительницы Петербурга составили административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальное наказание в таком случае — арест на срок до 15 суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские встретили в Пулково пассажира из Махачкалы, покурившего в туалете.

Татьяна Титаева