В Анапе восстанавливают защитный вал из-за риска выброса нефтепродуктов на берег

В Анапе ведутся работы по восстановлению защитного вала вдоль береговой линии для предотвращения возможного выброса нефтепродуктов на пляжи в осенне-зимний период. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

На данный момент завершено около 9 км сооружения. К работам приступили в ночь на 23 октября. Общая протяженность защитной конструкции составит не менее 13 км — она охватит основные пляжные зоны курорта.

Решение о проведении работ принято, в том числе, после анализа спутниковых снимков, на которых было зафиксировано пятно в акватории Черного моря. По предварительным данным, оно может представлять собой скопление нефтепродуктов.

Строительство ведут сотрудники службы «Кубань-СПАС».

Екатерина Голубева