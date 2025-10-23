В Анапе восстанавливают защитный вал из-за риска выброса нефтепродуктов на берег
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
На данный момент завершено около 9 км сооружения. К работам приступили в ночь на 23 октября. Общая протяженность защитной конструкции составит не менее 13 км — она охватит основные пляжные зоны курорта.
Решение о проведении работ принято, в том числе, после анализа спутниковых снимков, на которых было зафиксировано пятно в акватории Черного моря. По предварительным данным, оно может представлять собой скопление нефтепродуктов.
Строительство ведут сотрудники службы «Кубань-СПАС».