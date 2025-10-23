В Апанасенковском округе женщина похитила соцвыплаты почти на 0,5 млн рублей

В Апанасенковском округе 29-летняя женщина получила почти полмиллиона рублей социальных выплат по подложным документам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Она подала в органы документы с ложными сведениями о месте проживания, заявив, что живет в регионе с повышенными соцпособиями, хотя на самом деле проживала в селе округа. Это дало ей право ежемесячно получать выплаты на детей. За период менее года женщина незаконно получила более 450 тыс. руб., которые потратила по своему усмотрению.

Преступница призналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Расследование ведет прокуратура округа, материалы переданы в следственные органы.

Станислав Маслаков