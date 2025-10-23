Жителя Ставрополья осудили на три года за нападение на полицейского

Житель Предгорного округа Ставропольского края признан виновным в применении насилия к инспектору ДПС. Ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что ночью 18 апреля 2025 года инспектор ДПС отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД Пятигорска в ст. Суворовской остановил водителя в состоянии алкогольного опьянения. Предъявлять документы осужденный отказался.

Вместо этого фигурант, пытаясь скрыться с места происшествия, несколько раз ударил головой потерпевшего. Полученные травмы оценили, как легкий вред здоровью.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн