Жителя Ставрополья осудили на три года за нападение на полицейского
Житель Предгорного округа Ставропольского края признан виновным в применении насилия к инспектору ДПС. Ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что ночью 18 апреля 2025 года инспектор ДПС отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД Пятигорска в ст. Суворовской остановил водителя в состоянии алкогольного опьянения. Предъявлять документы осужденный отказался.
Вместо этого фигурант, пытаясь скрыться с места происшествия, несколько раз ударил головой потерпевшего. Полученные травмы оценили, как легкий вред здоровью.
Приговор суда в законную силу не вступил.