Охранник оказался в больнице после конфликта со стрельбой на парковке в Петербурге

Около десяти часов вечера 22 октября на парковке у дома 10-1 по проспекту Большевиков между 21-летним сотрудником охранной организации и 40-летним петербуржцем разгорелся конфликт, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе ссоры молодой человек распылил в сторону оппонента содержимое перцового баллончика, в ответ соперник выстрелил из травматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали с травматическим ранением грудной клетки, после оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Что касается стрелка, то он был доставлен в отдел полиции нарядом Росгвардии. Травматический пистолет «Сталкер» изъяли, законным владельцем оружия задержанный не является. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Маркелов