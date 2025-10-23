В Орске неизвестные вандалы повредили светильники в сквере Пушкина

В Орске вандалы повредили светильники в сквере Пушкина, которые были установлены всего два дня назад. Об этом сообщил глава города Артем Воробьев.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Неизвестные попытались разбить фонари, но, не добившись успеха, выдернули четыре из двадцати светильников. Власти города уже начали восстанавливать поврежденное имущество, как это делалось ранее в других парках и скверах. Глава города назвал такой случай «ударом по городу, по его внешнему виду и по отношению орчан к своей малой родине».

Городские власти призывают всех жителей беречь и уважать общественное имущество, напоминая, что сохранение чистоты и порядка — обязанность каждого.

Андрей Сазонов