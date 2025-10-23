В Новороссийске утвердят новых заместителей главы города без приставки «и.о.»

Постоянный комитет городской Думы Новороссийска по законности и правовой защите граждан одобрил представление главы города Андрея Кравченко о назначении Романа Карагодина на должность заместителя главы администрации. Об этом сообщил «Новороссийский рабочий».

Карагодин, который последние месяцы занимал пост в статусе исполняющего обязанности и курировал строительный блок, получит полноценные полномочия. Ранее он возглавлял муниципальное управление капитального строительства.

Комитет также рекомендовал депутатам снять статус «и.о.» с Сергея Шептия, руководящего управлением культуры города.

Окончательное решение по обоим кадровым назначениям будет принято на ближайшем заседании городской Думы.

После утверждения лишь один из заместителей главы — Рафаэль Бегляров, отвечающий за сферу ЖКХ, останется в статусе исполняющего обязанности.