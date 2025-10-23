В Дагестане адвоката обвинили в мошенничестве на 1,7 млн рублей

Прокуратура Республики Дагестан направила в суд уголовное дело в отношении адвоката, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантка похитила средства у матери подсудимого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в декабре 2023 года жительница региона обратилась за юридической консультацией к адвокату, которая убедила пострадавшую ее в том, что поможет изменить меру пресечения ее сыну, который находился под следствием.

За свои услуги она попросила 1,7 млн руб., заведомо зная, что решить этот вопрос не может.

На время следствия фигурантка была заключена под стражу. В настоящее время ее дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн