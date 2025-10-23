Экспертиза не выявила склонности к педофилии у пенсионера из станицы Динской

Экспертиза не обнаружила расстройств сексуального предпочтения и педофилии у пенсионера из станицы Динской Краснодарского края, которому ранее предъявили обвинение в совершении развратных действий. Об этом пишет портал 93.ru со ссылкой на адвоката фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы пенсионера, сообщил, что 22 октября получил результаты сексолого-психолого-психиатрической экспертизы. Медицинское исследование не выявило у подзащитного признаков педофилии.

Несмотря на это, пенсионеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия сексуального характера). Сейчас 90-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

«Очевидно, что в современных условиях уголовное дело, особенно по такой статье, не прекратят. И сделают все, чтобы затолкать пенсионера в суд. Даже несмотря на результаты проведенных судебных экспертиз»,— заявил адвокат.

Летом этого года подростки обвинили жителя Динской в разврате. Следственный комитет возбудил в отношении пенсионера уголовное дело.

Алина Зорина