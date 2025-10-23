На оснащение спортшколы в Тарасовском районе направят более 9 млн рублей

Из бюджета Ростовской области направят 9,5 млн руб. на оснащение спортивной школы «Спарта» в Тарасовском районе. На эти средства закупят необходимое оборудование и инвентарь, в том числе ворота для футбола, гимнастические стенки, тренажеры, теннисные столы, мебель. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Поставка оборудования должна быть завершена до 1 декабря 2025 года. Тогда же пройдет официальное открытие школы после капитального ремонта.

Ранее на капремонт спортивного учреждения было направлено более 115 млн руб. На эти средства были обновлены фасад, внутренние помещения, отремонтирована кровля, заменены системы отопления и электроснабжения.

В ведомстве отметили, что в «Спарте» занимаются около 600 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школе проводятся занятия по футболу, волейболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, баскетболу, легкой атлетике, пауэрлифтингу.

Наталья Белоштейн