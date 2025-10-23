Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске 1,2 тысячи человек остались без воды из-за утечки

В Новороссийске ограничили подачу водоснабжения в зоны №30 и №23 в связи с произошедшей утечкой. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Порыв на сетях произошел на улице Октябрьская, 129. По подсчетам «Водоканала», в связи с произошедшим без воды остались 1,2 тыс. человек. Работы по устранению аварии будут проводиться ориентировочно до 17:00.

На период отключения МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

София Моисеенко

