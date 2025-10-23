В Новороссийске отопление появилось в 543 домах

Теплоснабжение подается в 741 объект социальной и жилой инфраструктуры Новороссийска. Данными на 22 октября поделился и.о. заместителя главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации на вечер 22 октября, отопление начало поступать в 543 жилых дома, 44 школы и 37 детских садов. Подача теплоснабжения организована в 29 медицинских учреждениях и 88 прочих объектах.

«Работы по подключению остальных домов и социальных объектов продолжаются в штатном режиме»,– сообщил Рафаэль Бегляров.

София Моисеенко