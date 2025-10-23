В Краснодаре с начала года очистили 62 км ливневой канализации

Специалисты муниципальной службы Краснодара с начала 2025 года обследовали и прочистили более 62 км ливневой канализации. Также по обращениям жителей и в рамках плановых работ очистили свыше 2200 дождеприемных и смотровых колодцев, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Главная причина засорения сетей — ил и мусор, которые осадки смывают с дорог и тротуаров. Для устранения загрязнений применяют гидродинамические, илососные и поливомоечные машины. Сначала работники размывают колодец от ила, вручную убирают крупный мусор, затем промывают трубопровод. С начала года из колодцев извлекли около 400 куб. м иловых отложений.

Чтобы предотвратить подтопления улично-дорожной сети осенью, специализированные службы убирают из дождеприемных колодцев опавшую листву и следят за состоянием основных магистралей и маршрутов общественного транспорта.

Алина Зорина