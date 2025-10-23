«Мир натолкнулся на подводные камни»

Во всем виноват телефонный разговор. NBC News нашел объяснение возникших трудностей переговорного процесса по Украине. По версии телеканала, в ходе недавнего общения с госсекретарем США Марко Рубио, глава МИД РФ отверг предложение о прекращении огня по линии соприкосновения. ЕС и многие европейские лидеры со своей стороны дают понять, что продолжит вооружать Киев. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс в очередной раз встал на паузу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговорный процесс по Украине застопорился. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Можно рискнуть сказать, что участники действа в очередной раз оказались на развилке, как быть дальше. Выбор невелик: или новый этап эскалации или попытаться найти компромисс. Администрация Трампа вновь активно занимается Ближним Востоком. Вслед за вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Израиль отправляется Марко Рубио.

Нужно спасать очень хрупкий мир. В целом приходится констатировать, что очередная попытка 47-го президента Соединенных Штатов решить проблему Украины не то чтобы окончательно провалилась, но, скажем мягко, натолкнулась на подводные камни, которые затрудняют дальнейшее плавание.

В результате инициатива вновь переходит к Европе. Лидеры ЕС утвердилиь 19-й пакет санкций. Что интересно: и Виктор Орбан и Роберт Фицо его поддержали. Среди причин такого решения согласие Еврокомиссии попытаться снизить цены на энергоносители в ЕС. Затем 24 октября пройдет заседание коалиции желающих. Главная тема — оружие для Украины и деньги на него. Острый вопрос — судьба замороженных российских активов.

Владимир Зеленский уже начал турне по Старому Свету. Украинский президент, в частности, побывал в Швеции, где анонсировал масштабный контракт на поставку истребителей Gripen. Все это дело будущего. Однако здесь важны политические тезисы, например, о строительстве новых современных ВВС независимой Украины. В США тем временем отправился Генсек НАТО Марк Рютте. Неофициально считается, что его цель окончательно сорвать будапештский саммит звучит грубо. Можно сказать по-другому: согласовать позиции с Дональдом Трапом.

Европа подготовила свой мирный план. Рютте едет не с пустыми руками. Политик он опытный и умеет находить нужные слова, в частности, для того, чтобы подсказать главе Белого дома, как эффектно выйти из непростой ситуации. Не сказать ни да ни нет и сделать выбор в пользу военного сценария как единственно возможного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе