Из Челябинска в Курган планируют запустить новый скоростной электропоезд

Правительство Курганской области подписало с Южно-Уральской железной дорогой соглашение о сотрудничестве на 2026-2030 годы. В том числе оно включает запуск нового скоростного поезда между Курганом и Челябинском, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В рамках договоренности также планируется модернизировать подвижной состав, реализовать совместные инвестиционные проекты, развивать грузоперевозки.

По данным ЮУЖД, за последние пять лет ОАО «РЖД» инвестировало в закупку нового подвижного состава и обновление ж/д инфраструктуры в Курганской области более 34 млрд руб. За это время в регион поставили 121 новый электровоз, что обновило парк локомотивов на 100%. На вокзалах также создали залы ожидания для маломобильных пассажиров.

В начале июля 2024 года между Челябинском и Курганом запустили первый скоростной электропоезд с полуэкспрессным режимом работы. Он имеет всего шесть промежуточных остановок — Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка. Поезд доезжает из Челябинска до Кургана за 3 часа и 23 минуты.

Ольга Воробьева