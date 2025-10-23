Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Незаконное использование причала в Сортавале запретили по требованию прокуратуры

Карельская транспортная прокуратура добилась запрета использования незаконного причала на побережье Ладожского озера. По итогам проверки было выявлено, что он функционирует на набережной Сортавалы в заливе Ляппяярви, сообщили Северо-Западном управлении ведомства.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В результате вмешательства прокуратуры суд обязал собственника причала освободить акваторию залива в течение шести месяцев и запретил его эксплуатацию до заключения договора водопользования, уточняется в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Ленинградской области обязал региональное ГУ МЧС исключить из реестра маломерных судов 17 понтонов на водных объектах Всеволожского района. С соответствующими исками в суд обратился Ленинград-Финляндский транспортный прокурор.

Андрей Цедрик

