Уральцы воспользовались услугой доставки на вокзалах 14,4 тыс. раз с начала года

За январь-сентябрь 2025 года через вокзалы Свердловской железной дороги (СвЖД) было отправлено и получено 14,4 тыс. посылок и бандеролей через сервис экспресс-доставки «от вокзала к вокзалу», сообщили в пресс-службе СвЖД. В основном жители отправляют деловые бумаги, вещи, детскую одежду, книги и сувениры. Большинство посылок весит от 1 до 3 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наибольшую популярность услуга имеет в Екатеринбурге, где за девять месяцев отправлено 1909 посылок. В Тюмени и Перми отправлено 1392 и 911 посылок соответственно. Основные пункты получения — Москва и города севера Уральского федерального округа (УрФО).

К сервису подключено более 340 вокзалов по всей стране, включая 16 вокзалов СвЖД. Стоимость отправки зависит от веса и дальности пересылки: например, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Пермь стоит 850 руб., а в Москву — 1150 руб. Посылки доставляются ближайшим пассажирским поездом, отправителю сразу сообщают время прибытия груза в город доставки. Пункты приема-выдачи находятся в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности, и работают круглосуточно. Для оформления посылки нужен паспорт.

Напомним, жители УрФО в первом квартале 2025 года отправили и получили более 3,6 тыс. посылок с помощью сервиса экспресс-доставки по системе «от вокзала к вокзалу». Наиболее популярными направлениями у пользователей услуги на СвЖД стали Москва, Екатеринбург, Сургут и Тюмень.

Ирина Пичурина