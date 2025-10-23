Камерный театр в Екатеринбурге подготовил премьеру «Дела Демидовых»

В Камерном театре музея писателей Урала с 24 по 26 октября пройдут первые показы спектакля «Дело Демидовых» по пьесе Алексея Синяева. Режиссер постановки — Ася Литвинова, окончившая РГИСИ (мастерская Андрея Могучего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Режиссер постановки — Ася Литвинова Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Пресс-показ спектакля «Дело Демидовых» Фото: София Паникова Режиссер постановки — Ася Литвинова Фото: София Паникова

Спектакль посвящен основателю горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфию Демидову, чья биография окружена многочисленными слухами и домыслами. Историю раскрывают с помощью музейных работников, которые по сюжету готовят выставку и восстанавливает утраченный в пожаре архив семьи Демидовых. Постепенно они все больше погружаются в атмосферу того времени.

«В работе над спектаклем я определила жанр как "ночь в музее", для которого появилось много фантазий на тему оживших восковых фигур и охранника, который смотрит на экспонаты. Мне показалось, что это очень понятная сегодняшнему зрителю история, поэтому через нее начал раскручиваться взгляд на Демидовых немножко издалека, со стороны»,— рассказала Ася Литвинова.

По ее словам, самой трудной частью была работа с архивными материалами, которые надо превратить в текст и показать на сцене: «Документы начала XVIII века сегодня звучат достаточно тяжеловесно. Нам пришлось проделать огромную работу над тем, чтобы их адаптировать».

Роли в спектакле исполняют: Валерий Прусаков, Сергей Шляпников, Софья Чагаева, Анастасия Иванова, Юлия Родионова, Артем Патрушев, Алексей Предеин.

София Паникова