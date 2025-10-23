Из Минеральных Вод запустят турпоезд в Великий Устюг 22 октября

Туристический поезд «Зимняя сказка», ежегодно следующий в Великий Устюг, расширил географию на южные регионы России. Этой зимой отправиться на родину Деда Мороза смогут жители Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

По информации ведомства, отправиться в гости к Деду Морозу на нашем популярном турпоезде «Зимняя сказка» теперь можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из южных регионов: Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области.

Первый состав из Минеральных Вод отправится 7 декабря. Всего запланировано четыре рейса: 7, 15, 23 декабря и 2 января. Пассажиры смогут сесть в вагоны и выйти из них в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

«Путешествие из Минеральных Вод в Великий Устюг и обратно займет семь дней и шесть ночей. В программе поездки — встреча с зимним волшебником в его сказочном тереме, прогулка по Тропе сказок, посещение Дома моды Деда Мороза и Лаборатории чудес»,— говорится в сообщении РЖД.

Валентина Любашенко