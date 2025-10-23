В Екатеринбурге массово задерживаются трамваи из-за падения напряжения

Трамваи по 10 маршрутам массово задерживаются в Екатеринбурге, это произошло из-за того, что в 7:55 на узлах Челюскинцев и Пионерский поселок пропало напряжение, передает Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задержки коснулись трамваев, которые двигаются по маршрутам №2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 23. На местах происшествия работают сотрудники аварийных служб.

Напомним, летом в центре Екатеринбурга массово задержалось движение трамваев в оба направления из-за повреждения контактной сети на перекрестке улиц Луначарского — Энгельса.

Ирина Пичурина