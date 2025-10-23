Новосибирский «Локомотив» обыграл уфимцев в матче волейбольного чемпионата

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали вторую победу на старте чемпионата российской Суперлиги. Во втором туре они одолели уфимский клуб «Динамо-Урал» со счетом 3:1.

Матч прошел на «Локомотив Арене» 22 октября. В первом сете гости оказали новосибирцам упорное сопротивление и вырвали победу 40:38, но на большее сил у них не хватило. Следующие три сета хозяева выиграли уверенно: 25:17, 25:15 и 25:17.

По данным сайта «Локомотива», больше всех очков — 16 — команде принес доигровщик Сэм Деру. Как писал «Ъ-Сибирь», бельгиец перешел в ряды железнодорожников из «Зенита-Казань» в мае этого года.

Валерий Лавский