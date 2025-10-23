В Мадриде сыграл английский козырь

В одном из главных матчей очередного дня общего этапа Лиги чемпионов «Реал» на своем поле с минимальным счетом победил туринский «Ювентус». Единственный гол в этой встрече забил Джуд Беллингем. Таким образом, мадридцы, как и еще четыре клуба, ПСЖ, «Бавария», «Интер» и «Арсенал», пока идут без поражений в турнире, третий тур которого был отмечен высокой результативностью: в 18 матчах был забит 71 гол.

Будучи завсегдатаями Лиги чемпионов, «Реал» и «Ювентус» не встречались в ней уже очень давно, с апреля 2018 года, когда испанский гранд по сумме двух матчей доказал свое преимущество над итальянским на стадии четвертьфинала. В нынешнем розыгрыше главного еврокубка соперники подошли к третьему туру с разными результатами. «Реал» — с победами над «Марселем» и «Кайратом», а «Ювентус» матчи с дортмундской «Боруссией» и «Вильярреалом» свел вничью. Поэтому терять очки в данном случае туринцам было крайне нежелательно.

Сюрприза не произошло. Решить сложнейшую задачу, одолеть «Реал» на его поле «Ювентусу» не удалось, хотя опасных моментов у ворот мадридцев было предостаточно.

Уже на 11-й минуте их вратарь Тибо Куртуа парировал опасный удар, нанесенный из-за пределов штрафной Уэстоном Маккенни. Вскоре бельгийский голкипер снова вступил в игру, выручив свою команду в ходе атаки «Ювентуса», которую завершал Федерико Гатти.

Вратарь гостей Микеле Ди Грегорио, впрочем, тоже не скучал от бездействия. Например, на 17-й минуте он оказался на нужном месте, ликвидировав угрозу после удара головой Орельена Чуамени. Одним из красивейших эпизодов первого тайма стал дальний удар Килиана Мбаппе, парированный Ди Грегорио. А за пару минут до перерыва все тот же Мбапе, обыграв на правом фланге атаки Андреа Камбьязо, переправил мяч Эдеру Милитану, но тот сходу пробил выше ворот.

Второй тайм начался двумя ярчайшими эпизодами у ворот «Реала». Сначала в его штрафную прорвался Пьер Калюлю, но Милитан вовремя подставил ногу и нейтрализовал мощный удар. А затем реальнейший шанс открыть счет упустил Душан Влахович, который после затяжного спринта к чужим воротам не смог переиграть блестящего Куртуа.

А затем сработало правило, согласно которому команда, которая не использует свои возможности, в конце концов пропускает.

На 57-й минуте Винисиус совершив блестящий дрибинг неподалеку от чужих ворот в окружении нескольких соперников, пробил в дальней угол с левой ноги, попал в штангу, и первым в нужной точке у отскочившего мяча оказался Джуд Беллингем.

В оставшиеся полчаса с лишним возможности забить были у обеих команд, но Куртуа и Ди Грегорио демонстрировали блестящую реакцию. Особенно ярким был момент, возникший у ворот «Ювентуса» на 71-й минуте, когда его вратарь среагировал на удары Мбаппе и Браима Диаса. В итоге — 1:0 в пользу «Реала».

В целом среда, как и вторник, оказалась достаточно результативной. «Бавария» в Мюнхене разгромила «Брюгге» — 4:0, «Ливерпуль» во Франкфурте переиграл «Айнтрахт» — 5:1, а «Челси» в Лондоне с аналогичным результатом победил «Аякс». Лиссабонский «Спортинг» дома выиграл у «Марселя» — 2:1, турецкий «Галатасарай» обыграл в Стамбуле норвежский «Будё Глимт» — 3:1 (два гола забил Виктор Осимхен). С таким же счетом испанский «Атлетик» в Бильбао справился с азербайджанским «Карабахом», который в предыдущих турах одержал две победы, сейчас забил на первой же минуте, но не смог развить свой успех (там дублем отметился нападающий хозяев Горка Гурузета). Еще два матча, «Аталанта»—«Славия» (Прага) и «Монако»—«Тоттенхэм», завершились нулевыми ничьими. В общей сложности в 18 матчах третьего тура был забит 71 гол. Таким образом, его средняя результативность составила 3,9 гола за игру.

По итогам тура от шести команд, не терявших очки, откололся «Карабах», а пятерку лидеров составляют ПСЖ, «Бавария», «Интер», «Арсенал» и «Реал».

7 очков у «Боруссии» и «Манчестер Сити», плюс семь команд имеют по 6 баллов. Замыкают турнирную таблицу «Бенфика» и «Аякс», потерпевшие по три поражения, а 1 очко у «Вильярреала», «Копенгагена», «Олимпиакоса» и «Кайрата». «Ювентус» с 2 очками пока также не входит в число команд, проходящих в следующий раунд.

Евгений Федяков