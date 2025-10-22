Главные новости 22 октября. Новороссийск

21 октября на Центральном пляже в Анапе выбросило двух дельфинов-белобочек. Очевидцы вызвали специалистов, однако к моменту прибытия — спустя около 50 минут — одна особь погибла.

В Новороссийске подали отопление в 455 жилых домов. В Новороссийске продолжается поэтапное подключение отопления. Теплоснабжение подали в 623 объекта.

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили рядом с жилым сектором в Мысхако. Авиационная осколочная бомба (АО-15) была найдена при производстве земляных работ в лесном массиве в районе села Мысхако.

Власти Новороссийска планируют ввести новые критерии оценки эффективности работы управляющих компаний.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своих соцсетях, что МУП «Водоканал» планирует ликвидировать все аварийные утечки на городских сетях до конца месяца.