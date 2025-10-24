Деньги блогерам чаще дают воронежцы старше 46 лет

В Воронежской области интерес к сервисам денежной поддержки авторов интернет-контента за год вырос на 72%, сообщили в «Мегафоне». Пик пришелся на июль-август — показатели были выше на 45% чем в среднем по году. Воронежцы 46–55 лет генерируют более 85% трафика сервисов донатов, 7% приходится на жителей региона 26–35 лет. Большинство пользователей сервисов донатов — мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронежцы, как правило, пользуются разовой поддержкой авторов контента, а вот регулярные подписки почти не показали рост интереса в 2025 году — всего 4%. В то же время трафик на сервисы для приема донатов за год вырос втрое, посчитали в Yota на основе обезличенных данных.

Высокую динамику в Воронежской области показал сервис для приема донатов DonationAlerts (средний трафик за 2025 год увеличился в 2,4 раза), трафик на подписочную платформу Boosty вырос на 18%.

Станислав Дитятев