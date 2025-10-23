Кубань 23 октября накроет дождь с порывистым ветром

На Кубани 23 октября ожидается переменная облачность с дождями. Утром возможен туман в южных районах и восточный ветер с порывами до 12 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Синоптики прогнозируют местами осадки. Утром в отдельных районах южной половины региона возможен туман. Днем воздух прогреется до +15-20 градусов.

Восточный ветер достигнет 4-9 мс, днем и вечером местами усилится до 12 м/с. Дневная температура в горных районах составит +3-8 градусов.

На Черноморском побережье также ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Ветер восточного направления достигнет 7-12 мс.

В Краснодаре прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Восточный ветер составит 4-9 мс. Днем потеплеет до +16-18 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что зима в Краснодарском крае, как и в прошлом году, будет умеренной, несмотря на заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о предстоящих рекордных холодах.

Анна Гречко