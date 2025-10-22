Власти Новороссийска рассмотрят возможность создания минерализованных полос в Прилагунье

Администрация Новороссийска рассмотрела предложения по дополнительным противопожарным мероприятиям на территории ООПТ «Прилагунье», которые ранее в мэрию направил член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. Эколог предложил обустроить противопожарные минерализованные полосы на основе существующих троп в границах ООПТ, а также организовать специализированные заезды для экстренных служб со шлагбаумами.

«Вопрос организации минерализованных полос требует детального рассмотрения с учетом произрастания растений занесенных в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края. Работа в данном направлении будет проводиться с началом вегетационного периода. Организация пожарных подъездных путей, ввиду пересеченной местности планируется со стороны Дворца олимпийских видов спорта и Дендропарка. Оборудование заезда и прокладка маршрутных путей со стороны Дворца олимпийских видов спорта возможна после возобновления работ по его строительству»,– сообщили «Ъ-Новороссийск» в отделе экологической безопасности города.

Что касается организации заездов для пожарной техники в Прилагунье, в мэрии уточнили, что смогут организовать их после возобновления строительства Дворца олимпийских видов спорта.

София Моисеенко