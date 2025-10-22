Новороссийское предприятие признали экспортером 2025 года

Новороссийская компания «Европак-Юг» стала победителем федеральной премии «Экспортер года» в 2025 году. Предприятие признано лучшим среди крупных компаний в номинации «Экспортер года в сфере услуг». Кроме того, краснодарская фирма «Вил Групп» стала лауреатом третьей степени в номинации «Трейдер года» среди МСП. Результаты опубликованы на сайте Российского экспортного центра.

«Европак-Юг» специализируется на контейнерных перевозках агропромышленной продукции через морские порты Краснодарского края, включая Новороссийск. По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Новороссийске в 2012 году, ее возглавляет Анатолий Дьячковский. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 16,52 млрд руб., чистая прибыль — 533,6 млн руб.

«Вил Групп» экспортирует горох, нут, семена льна и свекловичный жом. Выручка компании в 2024 году достигла 2,95 млрд руб., чистая прибыль — 74,6 млн руб.

Краснодарский край вошел в тройку лидеров по числу поданных заявок — регион направил 103 заявки. При этом Новороссийск остается одним из ключевых экспортных центров края: через его порты проходит значительная часть аграрных и промышленных грузов.

Ранее сообщалось, что объем экспорта зерна через порты Краснодарского края, включая Новороссийск, за восемь месяцев 2025 года составил более 15,8 млн т — вдвое меньше, чем годом ранее.

Всего на конкурс «Экспортер года» поступило почти 1,6 тыс. заявок из всех регионов России. Южный федеральный округ получил 10 призовых мест, уступив лишь Центральному (16 победителей) и Северо-Западному (14).

Екатерина Голубева