Элитная недвижимость в Анапе может подорожать до 15%

К концу года жилье премиум-класса в Анапе и других городах Черноморского побережья может стать еще дороже. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на генерального директора Parade Development Антона Любина.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По его словам, в верхнем ценовом сегменте рынка недвижимости в Анапе прогнозируется рост в пределах 12-15%. В Сочи, где недавно был зафиксирован исторический максимум стоимости квадратного метра элитного жилья в размере 2,16 млн руб., цены на квартиры в ЖК премиум-класса могут вырасти еще на 5-7%.

В Геленджике, как отмечает Антон Любин, стоимость 1 кв. м элитной недвижимости увеличилась на 25% и достигла 1,1 млн руб.

«В этих городах на рост цен в первую очередь влияют действующие моратории на многоэтажную жилую застройку. Это формирует дефицит лотов, благодаря чему стоимость 1 кв. м увеличивается. Также спрос на дорогие объекты у моря поддержало возобновление работы аэропорта Геленджика летом 2025 года»,— пояснил Антон Любин.

София Моисеенко