Мужчина украл надувные лодки с пляжа в Новороссийске
Житель Новороссийска арендовал две надувные лодки на одном из местных пляжей и оставил их себе. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
33-летний горожанин убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил перегнать надувные лодки от точки проката к соседнему берегу по истечении аренды. По данным полиции, он вытянул плавательные средства на сушу, сдул их, погрузил в багажник и уехал в неизвестном направлении.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. В его гараже были найдены украденные надувные лодки, которые мужчина планировал использовать для личных целей. Имущество вернули законному владельцу.
В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по статье о краже. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.