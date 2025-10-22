Мужчина украл надувные лодки с пляжа в Новороссийске

Житель Новороссийска арендовал две надувные лодки на одном из местных пляжей и оставил их себе. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

33-летний горожанин убедился, что за ним никто не наблюдает, и решил перегнать надувные лодки от точки проката к соседнему берегу по истечении аренды. По данным полиции, он вытянул плавательные средства на сушу, сдул их, погрузил в багажник и уехал в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. В его гараже были найдены украденные надувные лодки, которые мужчина планировал использовать для личных целей. Имущество вернули законному владельцу.

В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело по статье о краже. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

София Моисеенко