В Новороссийске открыли новый филиал детсада № 81 «Электроник»

В Новороссийске открылся новый филиал детского сада № 81 «Электроник»

Фото: Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко

На Мысхакском шоссе в Новороссийске начал работу новый филиал детского сада № 81 «Электроник». Учреждение рассчитано на 100 воспитанников и включает пять групп: от ясельной до подготовительной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

В здании оборудованы игровые, музыкальный и спортивный залы, установлена новая мебель и интерактивное оборудование. В группах созданы так называемые центры активности — зоны для творчества, конструирования, развития речи и сенсорики.

В детсаду впервые введена практика «плавной адаптации» для детей, которые только начинают посещать дошкольное учреждение.

В учреждении работают 32 сотрудника, включая воспитателей, музыкальных руководителей и медицинский персонал.

Екатерина Голубева