В Пермском крае энергетики «Т Плюс» проверили готовность теплоисточников и сетей перед холодами

В компании «Т Плюс» готовы к прогнозируемому синоптиками резкому понижению температуры в Пермском крае. Для энергетиков это не просто смена погоды, а плановое увеличение нагрузки на всю систему теплоснабжения. Холод проверяет на прочность оборудование ТЭЦ и тепломагистрали: при падении температуры наружного воздуха необходимо постепенно увеличивать температуру и давление в сети, чтобы обеспечить тепло в домах и социальных объектах.

Перепад температур с понижением до минусовых отметок — это всегда испытание для металла и оборудования. Трубопроводы испытывают повышенные нагрузки, и первоочередная задача энергетиков — минимизировать риск внештатных ситуаций. Поэтому к похолоданию в «Т Плюс» подготовились заранее.

«Мы уже перевели систему в зимний режим, и она готова плавно и уверенно наращивать мощность. За каждым показателем на мониторах — температура в трубах, давление — следят специалисты: операторы на ТЭЦ, диспетчеры и дежурные бригады, которые в режиме 24/7 следят за стабильностью и готовы мгновенно отреагировать на любые изменения», – объясняет главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

К максимуму нагрузок готовы все производственные объекты «Т Плюс» в Прикамье: семь ТЭЦ, одна ГЭС, 66 котельных, 18 насосных станций и 438 центральных тепловых пунктов. Надёжность 3033 км тепловых сетей, которые предстоит пройти горячей воде, подтверждена гидравлическими испытаниями. На теплоисточниках и в теплосетях сформированы аварийно-ремонтные бригады, проверено оборудование и аварийные запасы топлива, организовано круглосуточное оперативное дежурство.

На сегодняшний день тепло подано во все подключённые объекты региона:

• 976 бюджетных учреждений (детские сады, школы, больницы, поликлиники);

• 340 зданий средних специальных и высших учебных заведений;

• 38 домов культуры;

• 7654 многоквартирных дома.

Компания «Т Плюс» обеспечивает подачу теплоносителя до границы каждого здания, а его дальнейшее распределение по стоякам и квартирам — зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ.

Надёжность предстоящего отопительного периода обеспечена масштабной программой подготовки, в рамках которой только в этом году было введено в строй 30,5 км новых тепломагистралей.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»