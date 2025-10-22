Краснодарский край вошел в топ-10 по числу участников Большого экзамена ПДД

Краснодарский край вошел в десятку регионов — лидеров по количеству участников шестого Большого экзамена ПДД от Авто.ру, в котором проверили свои знания более 1 млн автолюбителей из России. Об этом сообщает пресс-служба Авто.ру.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Более 15% жителей Краснодарского края набрали свыше 70 баллов при максимально возможных 120 и стали претендентами на главные призы.

По всей стране участники лучше всего справились с вопросами об обслуживании машин — 72% правильных ответов. Немного хуже справились с вопросами по теме дорожного движения в городе: 70% верных ответов на вопросы о перекрестках, разметке, остановке и стоянке. Более 97% участников правильно ответили на вопросы о содержании договора купли-продажи машины, правилах выезда из двора и оплате парковки в других регионах.

Наибольшие трудности вызвали вопросы повышенной сложности — менее 40% правильных ответов, а также тема «Как было раньше» с вопросами о ПДД 80-х и 90-х годов. Лишь треть участников дала верные ответы в этой категории.

Первый Большой экзамен ПДД Авто.ру прошел в 2020 году. За пять лет в социальном проекте приняли участие более 5 млн человек. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар лидируют по количеству участников среди всех регионов.