Популяция журавля-красавки на юге России сократилась до 4 тысяч особей

Орнитологи Института проблем экологии и эволюции РАН зафиксировали сокращение популяции журавля-красавки на юге России. В долине Маныча перед миграцией насчитали не более 4 тыс. особей этого вида. Об этом сообщает пресс-служба Фонда компании Siberian Wellness «Мир Вокруг Тебя».

Специалисты завершили полевой сезон по изучению журавля-красавки, занесенного в Красную книгу России. Исследование проводится при поддержке фонда.

На третьем этапе ученые планировали получить актуальные данные о численности птиц в европейской части ареала, определить долю птенцов в стаях и уточнить сроки миграции. Сначала специалисты обследовали Саратовское и Волгоградское Заволжье, где в 2018 году благодаря GPS-GSM передатчикам фиксировали крупные стаи красавки. Однако спустя семь лет птиц там не обнаружили — территория изменилась, ее заняли поля, а водоемы пересохли.

Затем экспедиция отправилась в долину Маныча, где перед перелетом через Кавказские горы собирается основная часть европейской популяции журавлей.

«Как и в прошлом году, в конце августа мы обнаружили лишь две такие территории, с общей численностью около 3 тысяч особей»,— рассказала эксперт фонда «Природа и люди», к.б.н., исполнительный директор Рабочей группы по журавлям Евразии имени В. Е. Флинта Елена Ильяшенко.

В Приманычье сохранились пресные водоемы, места ночевок на соленых озерах и зерновые поля для кормежки. Но из-за общего падения численности журавли перед отлетом собираются только на нескольких водоемах вблизи мест ночевок.

Беспокойство ученых вызывает низкая доля птенцов в стаях — 8–10% при средней норме около 15%. Вероятная причина — холодные и дождливые май и июнь, а также аномальная засуха в июле.

Алина Зорина