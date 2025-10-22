Глава фирмы обвиняется в хищении 8,5 млн рублей из бюджета Красноперекопска

Красноперекопская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении более 8,5 млн руб. из бюджета администрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, в 2019 году мэрия Красноперекопска заключила муниципальный контракт с компанией обвиняемого на выполнение проектно-изыскательских работ для последующего строительства котельной. Руководитель фирмы предоставил в администрацию документы с ложной информацией о полном и качественном выполнении работ. На основании этих бумаг на счет компании перевели крупную денежную сумму.

Дело будет рассматривать Красноперекопский районный суд.

Алина Зорина