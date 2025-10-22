Названа предположительная причина пожара в Новороссийске, при котором погибли два человека

Предположительной причиной пожара в частном доме на ул. Павловской в Новороссийске стало короткое замыкание электропроводки. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 22 октября в 01:20 мск. Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом площадью 60 кв. м. Огонь был ликвидирован.

Следственные органы СК России проводят проверку по факту возгорания и гибели людей.

Анна Гречко