В Новороссийске 23 октября пройдут учения с артиллерийскими стрельбами

Завтра, 23 октября, в акватории морского порта Новороссийск запланировано проведение учений с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Учения пройдут с 10:00 до 12:00 и с 21:00 до 23:00. Будут отработаны действия по отражению нападения с применением безэкипажных надводных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Также предусмотрено выполнение практических стрельб с использованием артиллерийских установок, размещенных на молах Военной гавани.

На время проведения учений будет введен временный запрет на движение всех маломерных судов и плавсредств в акватории, включая не подлежащие государственной регистрации лодки, прогулочные и спортивные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги. Также будут запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Екатерина Голубева