На Кубани экс-педагога осудили на 9 лет за домогательства к подростку

Крымский районный суд Краснодарского края приговорил бывшего педагога центра детско-юношеского туризма к девяти годам колонии строгого режима за сексуальное преступление против 14-летнего воспитанника во время похода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Жителя Темрюкского района признали виновным по ч. 3 ст. 132 Уголовного кодекса России (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В июле 2023 года 32-летний мужчина работал педагогом-организатором дополнительного образования в центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Во время многодневного похода он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении подростка в туристической палатке.

На судебном заседании обвиняемый отказался от признательных показаний, данных в ходе следствия, и заявил о невиновности. Однако суд установил его вину на основании совокупности доказательств по делу.

Помимо срока заключения, мужчине запретили заниматься педагогической деятельностью в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях по работе с несовершеннолетними на 10 лет. Суд также назначил ограничение свободы на полтора года.

Осужденный обжаловал решение в Краснодарском краевом суде. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для удовлетворения апелляции. Приговор признан законным и справедливым, вступил в силу.

Анна Гречко