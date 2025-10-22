Несовершеннолетний питбайкер пытался скрыться от полиции в центре Петербурга

Сотрудники ДПС наткнулись на молодого водителя на питбайке во время вечернего патрулирования в Центральном районе. Юноша пытался скрыться от полиции, но спровоцировал ДТП, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Сотрудники правоохранительных органов 20 октября хотели проверить документы у 17-летнего водителя. Но он лишь увеличил скорость и попытался скрыться. Во время преследования петербуржец задел зеркало попутного автомобиля BMW, затем потерял управление и столкнулся со вторым транспортным средством.

При проверке полицейские выяснили, что у юношы нет прав управления питбайком. Это стало причиной возбуждения административного производства за управление транспортным средством без права управления и неостановку по требованию полиции. Получившего ушибы и ссадины петербуржца доставили в больницу.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что семиклассник с приятелями попался на угоне Audi А4 на трассе «Нарва».

Татьяна Титаева